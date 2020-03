Landkreis Lörrach Erneut mehrere "Corona-Partys"

Nach polizeilichen Feststellungen handelte es sich überwiegend um Gruppen von 3-15 Personen, die sich an verschiedenen Örtlichkeiten zusammengefunden hatten. So zum Beispiel in der Lörracher Innenstadt, im Grüttpark, bei der Sporthalle in Steinen, bei dem Schulzentrum in der Egerstraße in Weil am Rhein und auf dem Soccer-Feld in Todtnau. Die Gruppen zeigten sich nach deutlichen und erklärenden Ansprachen einsichtig und entfernten sich.

Weiterhin musste die Polizei im Landkreis eine Gaststätte in Lörrach schließen, die um 19 Uhr noch geöffnet hatte, ebenso einen Einkaufsladen, der trotz Verbotes öffnete.