Landkreis Lörrach: Nutztiere als leichte Beute für den Wolf

Drei tote Ziegen in Zell

Dies zeigte sich zum Beispiel im September 2023 in Todtnau, als eine Wolfsmutter fünf Schafe gerissen hatte. Aktuell sind am Samstag in Zell im Wiesental drei tote Ziegen gemeldet worden, teilte die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA-Wildtierinstitut) mit. Es werde aber noch untersucht, ob dort ein Wolf der Verursacher gewesen ist. Am Sonntag konnte das den Angaben zufolge weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Die toten Ziegen wurden zur weiteren Untersuchung an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg gebracht. Zudem werden genetische Abstrichproben untersucht. Auch am Montag stand noch nicht fest, ob die Ziegen in Zell im Wiesental von einem Wolf gerissen wurden, wie die FVA auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Die Untersuchungen werden noch die nächsten beiden Wochen andauern.

Baden-Württemberg sei angesichts der Zahl ansässiger Tiere alles andere als ein Wolfsland. Weniger als eine Handvoll der Tiere sind bislang im Südwesten geblieben und gelten deshalb als sesshaft. Derzeit sind es Angaben des Ministeriums zufolge noch vier Exemplare. Neben einem Wolfsrüden im Nordschwarzwald gehören ein weiterer Rüde im Südschwarzwald und das Paar im Bereich des Schluchsees dazu. Ein Rudel gibt es nicht mehr, weil der einzige Welpe an Weihnachten am Schluchsee überfahren wurde.