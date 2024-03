Laufen: Frühlingserwachen im Grütt

Auch wenn sich die Stadt Lörrach in einem erheblichen Maße am Grüttlauf in der Organisation beteiligte, soll dies keine Absage an den Stadtlauf in Lörrach sein.

Stadtlauf soll bleiben

In welcher Form der Stadtlauf in Zukunft ausgetragen werden soll, wird derzeit diskutiert. Vom Tisch ist das Thema auf keinen Fall, was Geisler im Rahmen des Grütt-Laufs auch noch einmal bekräftigte. „Es kann durchaus sein, dass wir dann da als Verein noch einmal tatkräftig gefordert werden“, so Geisler.

Was dann den Veranstaltern auch noch in der Karten spielte, waren die Wetterbedingungen am Sonntagvormittag. Kein Wind, angenehme Temperaturen und ein angenehmes Streckenprofil sorgten für zahlreiche Bestleistungen. So blieben mehr als 60 Läufer über zehn Kilometer unter der Marke von 45 Minuten. Der Grütt-Lauf wird indes auch im Ausland immer bekannter und lockt neue Teilnehmer nach Lörrach.