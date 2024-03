Lebensrettung: DLRG Grenzach-Wyhlen: Bedarf an Schwimmkursen wächst

Weiterhin sechs statt zwei Schwimmkurse für Nichtschwimmer bietet die DLRG Ortsgruppe jährlich im Hallen- und Freibad an. „Wenn wir die Kapazitäten hätten, wären es sogar noch mehr“, führten die Vorsitzende Jasmin Lais und Ausbildungsleiterin Kerstin Kock bei der Versammlung im Hallenbad aus. Nach wie vor sei der Bedarf an Kursen enorm, weshalb seit der Corona-Pause auch während der Freibadsaison ausgebildet werde. Dafür dankte Bürgermeister Tobias Benz im Namen von Gemeinde und Bevölkerung. Er brachte in Anbetracht der steigenden Nichtschwimmerzahlen in Grundschulen seine Sorgen zum Ausdruck.