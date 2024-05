Leerstand versus Nachfrage: Grenzach-Wyhlen ist sehr gefragt

Parkkarten-Problem: In seinen Ausführungen wies Schlageter auf das nach wie vor nicht gelöste Parkkarten-Problem der Parkkarten für Gewerbetreibende und Handwerker hin, damit diese keine „Knöllchen“ kassieren, wenn sie im Rahmen ihrer Tätigkeit ihre Firmenfahrzeuge in Kurzzeitparkzonen abstellen. Die Gemeinde könne in dieser Angelegenheit kaum helfen, weil solche Ausnahmegenehmigungen vom Landratsamt vergeben würden, wie Schlageter präzisierte: „Für Handwerker in der Gemeinde bleibt dies nach wie vor eine lästige Angelegenheit.“