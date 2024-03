Leichtathletik: Auf geht’s zum Lörracher Grüttlauf

Der Lauf wird durch die Leichtathletikabteilung des TuS Lörrach-Stetten organisiert und traditionsgemäß zugunsten von Leben und Wohnen durchgeführt, einem Dienstleister für Menschen mit Behinderung. Die Veranstaltung hat eine lange Tradition und erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit.

Die offiziell vermessene Strecke des Grüttlaufs startet im Grüttstadion in Lörrach und führt durch den wunderschönen Grüttpark. Die Teilnehmer haben die Wahl zwischen verschiedenen Distanzen, für jeden Fitnesslevel ist also etwas dabei, egal, ob Anfänger oder ambitionierter Läufer. Gestartet wird um 10.15 Uhr mit den Walkern und Nordic Walkern über 5 Kilometer, gefolgt von den Bambini, die sich um 10.40 Uhr auf die 800 Meter lange Strecke rund um das Stadion begeben. Um 11.10 und 11.30 Uhr gehen die Jugendklassen der Jahrgänge 2009 bis 2014 sowie die Hobbyläufer über 2,5 und 5 Kilometer an den Start. Den Abschluss und Höhepunkt des Grüttlaufs bilden die Jugendläufer der Altersklassen 2005 bis 2008 sowie die Männer- und Frauenklassen einschließlich der Staffeln. Sie müssen den 2,5 Kilometer langen Rundkurs viermal absolvieren und starten um 12.15 Uhr. Bereits in die Anmeldelisten eingetragen hat sich Seriensieger Omar Tareq, der sich auch dieses Jahr wieder einer starken Konkurrenz, vor allem aus der angrenzenden Schweiz, stellen muss.