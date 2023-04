Leichtathletik Gelungener Start in die Freiluftsaison

Mit seinen 11,21 Sekunden über 100 Meter sorgte Fabian Klein (TV Schwörstadt) in der U18-Klasse ebenso für eine starke Leistung wie Valentin Oblupin (TV Bad Säckingen) mit seinen 31,43 Meter im Diskuswurf bei der U16. Wirklich gut war er mit 39,07 Sekunden über 300 Meter, was viel Potential für die 400 und 800 Meter erahnen lässt. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang Julius Heinemann (TV Bad Säckingen), der über 300 Meter 40,70 Sekunden benötigte.

In der U20-Klasse sorgte Finn Kapell (TuS Lörrach-Stetten) mit 53,64 Sekunden über 400 Meter für ein starkes Ergebnis. In der M14-Klasse bestätigte Alexander Knüppel, dass er mit seinen Leistungen ein starker Mehrkämpfer ist.

Bei den Mädchen zeigten Ceren Bayram (TV Wehr) und Maja Lindenmaier mit ihren Resultaten, dass in dieser Saison vor allem im Mehrkampf mit ihnen zu rechnen sein wird.