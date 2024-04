Leichtathletik: Jennifer Buckel kann es besser

In der Altersklasse M15 siegte Yannick Berger (LG Hohenfels) über 800 Meter in 2:28,08 Minuten. Alexander Knüppel (10,32 Meter) gewann den Kugelstoß mit 10,32 Meter. Er hatte die Nase auch im Diskuswurf (32,65) und Speerwurf mit hervorragenden 40,30 Meter vorne. In der Jugend M14 ging der Diskuswurfsieg an Carl Rabe (TuS Lörrach-Stetten). Er warf den Diskus 26,87 Meter weit.