Leichtathletik: Teklebrhan verpasst den Streckenrekord knapp

Teklebrhan setzte sich nach dem Start an die Spitze des Teilnehmerfeldes und bestimmte das Tempo. Am Ende siegte er in 31:10 Minuten souverän vor dem in der Region bekannten Omar Tareq (Lauffreunde in Freiburg). Der ehemalige Läufer des TuS Lörrach-Stetten überquerte nach 32:05 Minuten die Ziellinie.