Leser helfen: 6000 Euro für die Hospizgruppe

Die Gesamtspendensumme in Höhe von 6000 Euro haben der Leser-helfen-Vorsitzende Marco Fraune und Volksbank-Vorstandsmitglied Marco Kückmann an den Hospizgruppen-Vereinsvorsitzenden Tonio Paßlick in Form eines symbolischen Schecks überreicht. In einem gemeinsamen Gespräch machten die Spender-Vertreter deutlich, wie sehr die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Hospizgruppen-Mitglieder wertgeschätzt wird. Fraune sieht auch in der vor einigen Jahren erfolgten Umbenennung von Ambulanter Hospizgruppe Grenzach-Wyhlen in Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck das Tätigkeitsgebiet deutlich mehr berücksichtigt. So wird Menschen aus Lörrach, Weil am Rhein, Rheinfelden sowie Grenzach-Wyhlen und Umgebung wichtige Beratung und Unterstützung geboten.

Die Volksbank Dreiländereck weiß ebenso um das wichtige Wirken, hatte schon vor drei Jahren mit einer Auto-Spende neue Mobilitätsmöglichkeiten Realität werden lassen. Mit der Spende soll die weitere Ausbildung der Trauerbegleitung bezuschusst werden, da diese Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen werden, wie Paßlick erklärte. So könne nun nach weiteren Ehrenamtlichen gesucht werden, da es eine „unglaubliche Zunahme von Fällen“ gebe. „Das muss finanziert werden.“ Kückmann setzt auch auf frühe Hilfe, mit der Förderung der Trauerbegleitung würden spätere psychische Probleme verhindert.