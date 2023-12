Leser helfen: Die Probleme gemeinsam meistern

Während des Aktionszeitraums, der traditionell Ende Oktober mit der Benefizveranstaltung „Binzener Runde“ beginnt, haben wir in Sozialreportagen auf den „Leser helfen“-Sonderseiten zahlreiche Vereine und Organisationen vorgestellt, die durch ihr ehrenamtliches Engagement wertvolle Arbeit für die Gesellschaft leisten. Doch damit sie das können, brauchen sie in der Regel ein wenig Geld. Nicht minder wichtig sind daher die vielen Sponsoren der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“, die wir in Firmenporträts vorgestellt haben.