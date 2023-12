Leser helfen: Eine leidenschaftliche Perfektionistin

Wer sich an der Spendenaktion beteiligt, kann mit etwas Glück einen Edelstahlreif mit Tahitizuchtperle und Brillanten, 14 Karat Weißgold, ein Anhänger und Collier in 14 Karat Gelbgold oder ein Collier mit Smaragden, Saphiren und Keshiperlen sowie 18 Karat Weißgold gewinnen. Diese Schmuckstücke finden sich in der Spendentombola. „Das ist eine ganz tolle Aktion, denn hier wird auf regionaler Ebene Menschen in Not geholfen“, sagt Kathrin Kumar und fügt hinzu: „Diese Hilfsaktion unterstütze ich gerne.“ Sie hofft, dass die Menschen durch die vielen tollen Preise zum Spenden animiert werden, damit möglichst vielen geholfen werden kann.

Magische Welt der Edelsteine

Wer das Geschäft an der Schillerstraße 2 in Weil am Rhein betritt, der kann in die magische Welt der Edelsteine und des Schmucks eintauchen. Farbsteine als Geschenke der Natur finden sich in allen Variationen ebenso wie vielfältige Kollektionen und Kreolen in jeglicher Größe. „Wir sind modisch aufgestellt“, sagt die Goldschmiedemeisterin und verweist auch auf ihre gut ausgestattete Werkstatt. „Sie ist eine große Stärke von uns“, sagt sie.