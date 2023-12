Leser helfen: Hauptpreise gehen nach Lörrach

Seit einiger Zeit dient ein großes Aquarium als Lostrommel. Dieses war auch in diesem Jahr zur Hauptziehung am 14. Dezember wieder bis zum Rand mit Spendenbelegen gefüllt. Bei all den Preisen waren die fleißigen Glücksfeen mehrere Stunden lang beschäftigt, um alle Gewinner zu ermitteln.

Als erstes wurden die beiden Hauptpreise gezogen: Das Los für das Vorführ-E-Bike von Porsche zum symbolischen Neupreis von 9 911 Euro wurde von Martina Gehri, Geschäftsführerin des Porsche Zentrums Lörrach, persönlich gezogen. Monica Rexrodt aus Lörrach ist die neue glückliche Besitzerin des Pedelecs. Als Mitglied des Seniorenbeirats der Stadt Lörrach war sie auch federführend an einem durch die Hilfsaktion geförderten Projekt beteiligt.