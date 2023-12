Leser helfen: Viele sammeln für die Aktion

Zeit, nochmals allen für ihre Hilfe und Unterstützung zu danken. Zahlreiche Unterstützer sammelten in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis Spenden: Rudi Kuppinger, Gabi Schupp, Christa Rufer und Christa Jaumann; Andreas Nagy sammelte unter den Kollegen des Polizeireviers Lörrach, Markgräfler Tagblatt-Mitarbeiterin Simone Rotzler sammelte spontan am Schopfheimer Lichterfest. Am Weihnachtsmarkt unterstützten beim Glühweinverkauf und Spendensammeln Stefan Heinz, Veit Biersack, Brigitte Hammerer, Nele Ammon, Elisa Müller, Christa Rufer, Marion Ziegler-Jung, Carola Behringer, Marianne Wassmer, Elke Geyer, Ruth Götzmann, Simone Wansor, Uli Glunk, Conne Förg, Margrit Kirsch, Christina Hopfner, Robert Merle, Angelika Mauch, Dirk Gräter, Renate Pflugmann, Hubert Bernnat, Gudrun Schemel, Günter Schlecht, Horst Simon, Silke Herzog, Gabi Schupp, Andreas Glattacker, Simone Rotzler, Annie Kuppinger, Josha Frey, Rudi Kuppinger, Peter Blubacher, Bernhard Eggs, Michael Hundt, Ingo Kellner, Madeleine Kellner, Yvonne Fröhle, Landrätin Marion Dammann, Tonio Paßlick, Katharina Malek, Niklas Guldenschuh, Chris Kiefer, OB Jörg Lutz, Matthias Lindemer, Marco Fraune, Saskia Scherer, Kinga Kocsis, Kerstin Deppisch, Oliver Hoffmann, Elke Zimmermann-Fiscella, Marianne Grießhaber, Pit Höfler, Jutta Kübler, Katja Widmer, Frank Meißner, Mireille Schleith, Inge Reinacher und Ralf Renckly.