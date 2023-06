Lesung Ein starkes Zeit- und Frauen-Porträt

Roman hält die Spannung

Der Historienroman basiert auf vielen Gesprächen mit Heimatforschern und Stadtarchivaren, ist nah an den Quellen und den historischen Ereignissen und kann die Spannung halten. Hasswani las einige der sehr lebendig und lebensnah geschilderten Passagen aus ihrem informativen Frauen- und Zeitporträt, die den Alltag im Stiftsleben und das kulturelle Engagement dieser letzten Äbtissin beleuchten.

Natürlich stellt sich die Frage, und die Autorin warf sie bei der Lesung auch selber auf: Wie passt so ein Thema in unsere heutige Zeit? Es passt. Nicht nur, weil Mari-Anna von Hornstein-Göffingen eine starke Frau war, sondern weil man aus ihrem Leben Schlüsse ziehen kann und Einblicke in Schicksale erhält.

Gut war, dass Hasswani nicht nur las und erzählte, sondern auf die historischen Aspekte einging, zudem sehr klug und wissend auf die Fragen aus dem Zuhörerkreis reagierte. So erfuhr man Neues über den Brand des Fridolinmünsters, das 20 Jahre renoviert und barockisiert wurde und bei dem drei Monate vor der Wiedereinweihung durch eine Unachtsamkeit des Orgelbauers Türme und Empore zerstört wurden. Beim Wiederaufbau war die mit 32 Jahren ins Amt gewählte Mari-Anna maßgeblich beteiligt.

Prägende Entwicklungen

Schließlich verkörperte das Damenstift eine kirchlich-weltliche Macht und die Äbtissin war eine Landesherrin, vergleichbar heute mit einer Landrätin. Auch kommen im Buch die Salpetereraufstände aus den 1730er Jahren vor, gewaltsame Unruhen mit bewaffneten Bauern. Es werden also Entwicklungen festgehalten, die eine ganze Epoche prägten.

Mari-Annas Grab im Münster ist das einzige erhaltene und steht stellvertretend für hunderte von Amtsvorgängerinnen. Noch heute ist in Bad Säckingen und im Fricktal das Hornsteiner Wappen gegenwärtig.

Zur Zeit ist eine Ausstellung über die letzte Äbtissin im Hochrheinmuseum Schloss Schönau in Bad Säckingen zu sehen; zu ihrem 300. Geburtstag am 2. Juli ist ein großes Fest im Schlosspark, mit Mitwirkenden, die in historischen Kostümen durch die Schlossalleen flanieren.