Turin - Als diesjähriges Gastland der Buchmesse in Frankfurt will Italien im Oktober mit mehr als hundert Schriftstellerinnen und Schriftstellern vertreten sein. Zu den erwarteten Autoren gehören bekannte Namen der italienischen Gegenwartsliteratur wie Susanna Tamaro, Dacia Maraini und Alessandro Baricco. Der Sonderbeauftragte der italienischen Regierung für die Buchmesse, Mauro Mazza, kündigte auf der Buchmesse in Turin aber auch jüngere Schriftstellerinnen wie Maddalena Fingerle und Alice Urciuolo an, Jahrgang 1993 und 1994.