Literatur: Schriftstellerin Maryse Condé gestorben

Bedeutende literarische Stimme Frankreichs

In Frankreich galt die Autorin, die in den letzten Jahren in der Provence lebte, als bedeutende literarische Stimme. Sie wurde am 11. Februar 1934 auf Guadeloupe geboren, wie auf einer Gedenktafel ihres Geburtshauses in Pointe-à-Pitre steht, der größten Stadt des französischen Übersee-Départements Guadeloupe.