Lörrach 180 Helfer packen an

Im Rahmen des „International Serve Day“ hat auch dieses Jahr die Evangelische Allianz Lörrach Einsatz gezeigt, um Menschen zu unterstützen. Vorbereitet von Hauptorganisatorin Melina Lörracher und den Projektleitern teilte sich die Gruppe in neun Hauptprojekte auf. Darunter waren sowohl ganz praktische Einsätze wie in der Schlossbergschule in Lörrach-Haagen, wo Arbeiten im und ums Gebäude verrichtet wurden; die Mithilfe im Sammellager für die Ukrainehilfe, wo gepackt und Fahrräder repariert wurden; oder das Ausfahren von gut gefüllten Lebensmittelkisten zu bedürftigen Familien.

An unterschiedlichen Orten in Lörrach wurde Müll aufgesammelt und entsorgt, sorgfältig gepackte Starterboxen für die Frauen im Frauenhaus wurden eingekauft und zusammengestellt, und beim Vereion Kreuzweg wurder Sperrmüll entsorgt. Andere Projekte gingen mehr in den zwischenmenschlichen Bereich, so wie ein Brunch im Wohnungslosenheim Pro Digno, bei dem auf Wunsch den Bewohnern auch Haare geschnitten wurden.