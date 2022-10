Lörrach 25 000 Euro für Tempus fugit

Lörrach. ● Alle Kultureinrichtungen stünden für eine auf breite Teilhabe ausgerichtete, institutionenübergreifende und strategisch angelegte Vermittlungsarbeit, heißt es in einer Mitteilung der Commerzbank-Stiftung, die den Preis für institutionelle Kulturvermittlung zum dritten Mal vergeben hat. Die Preisverleihung, begleitet von einem umfangreichen Fachprogramm mit Praxisworkshops, fand am 27. Oktober in Frankfurt am Main statt. In diesem Jahr wurden sechs Preisträger in den zwei Kategorien urbaner und ländlich-kleinstädtischer Raum gekürt sowie 14 weitere Einrichtungen ausgezeichnet – und das mit der Rekordsumme von insgesamt 108 000 Euro.

20 Einrichtungen bedacht