Lörrach: 30 Flüchtlinge ziehen ein

In dem seit längerem leer stehenden Hotel kommen nun zunächst ukrainische Geflüchtete unter, die bisher in der Gemeinschaftsunterkunft in Kandern untergebracht waren und in Lörrach Sprachkurse besuchen oder einer Arbeit nachgehen. Insgesamt können in dem Hotel bis zu 92 Personen Platz finden. Der Mietvertrag läuft aktuell bis Ende dieses Jahres.