Lörrach 3000 Hästräger erwartet

Bereits am Nachmittag findet um 16 Uhr der Kinder-Hemdglunggi-Treff des Musikvereins in dessen Probenlokal bei der Festhalle statt. Im vergangenen Jahr wurde erstmals dazu eingeladen. Die Musiker wollen an der Neuerung festhalten, ebenfalls am traditionsreichen Buureball, der am Samstag, 29. Februar, um 20 Uhr in der Festhalle steigt.

Der närrische Fahrplan enthält am Freitag, 21. Februar, 11 Uhr, die Schülerbefreiung in der Astrid-Lindgren-Grundschule. Am Dienstag, 25. Februar, werden die Narren um 10 Uhr den Kindergarten „Vogelnest in der Siegmeer“ stürmen.

Zu den Höhepunkten gehören die beiden Zunftabende am Mittwoch, 26. Februar, und Freitag, 28. Februar, jeweils um 20 Uhr in der Festhalle. Erfahrungsgemäß werden die Hauger Narren voll auf Touren kommen. Beim Zunftabend am Freitag wird zum Auftakt der „Schüüfeli-Orde“ einer verdienten Närrin oder einem verdienten Narren verliehen.

Absoluter Höhepunkt der Buurefasnacht ist der große Brauchtumsumzug, am Sonntag, 1. März, um 13.30 Uhr. Erwartet werden um die 3000 Hästräger und Musikanten aus allen Regionen des Landes und der Schweiz. Rund 15 Umzugswagen wurden bislang gemeldet. Bei schönem Wetter rechnen die Veranstalter mit gut 15 000 Zuschauern, für die entlang der Wegstrecke Verpflegungsstände aufgebaut werden.

Am Montag, 2. März, finden ab 19 Uhr der Ausklang der Buurefasnacht mit Rückgabe des Rathausschlüssels an Ortsvorsteher Schlecht und das traditionelle Schnitzelbanggsingen im Chruttschlämp-Chäller statt.

Vorbei ist die närrische Herrlichkeit in Hauingen am Samstag, 7. März, mit dem Abmarsch um 19 Uhr bei der ehemaligen Gärtnerei Grieshaber zum Schiibefüür auf dem Hasel, wo sich vor allem die Hauinger Jugend darin üben wird, die Scheiben weit ins Wiesental zu schlagen.