Lörrach 38 Ausstellungen in drei Ländern

Das Dreiländermuseum zeigt in seiner Überblicksausstellung auch die unterschiedlichen Perspektiven auf den Rhein in Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Sie spiegeln die teils sehr verschiedenen historischen Erfahrungen, die die Bevölkerung in den drei Ländern mit dem Fluss gemacht haben oder machen mussten.

„Ein immenses Gemeinschaftswerk“

Die Schirmherrschaft hat die Oberrheinkonferenz übernommen, die die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Trinationalen Metropolregion Oberrhein organisiert. Deren Vorsitz wechselt jährlich zwischen den drei Ländern. 2022 ist Beat Jans, Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt, als Präsident der Oberrheinkonferenz auch Schirmherr über die Ausstellungsreihe.

Am 29. September 2022 stellen die Partner bei einer Auftaktveranstaltung in Mannheim erstmals ihre Ausstellungen öffentlich vor. Markus Moehring, Leiter des Dreiländermuseums und Koordinator des Netzwerks Museen, freut sich darüber, dass die Ausstellungsvorbereitungen nun endlich konkret werden: „Drei Jahre lang haben wir das Projekt vorbereitet. Noch nie haben so viele Ausstellungen den Fluss so vielseitig in den Blick genommen. Auch die Pandemie hat uns nicht davon abhalten können, unter zeitweise schwierigen Bedingungen dieses grenzüberschreitende Projekt voranzutreiben. Es ist ein immenses deutsch-französisch-schweizerisches Gemeinschaftswerk, auf das sich die Öffentlichkeit wirklich freuen kann.“