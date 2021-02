Lörrach 40 Jahre dabei

Birgit Kuhner-Vogt begann ihre berufliche Laufbahn laut einer Mitteilung 1981 in der ehemaligen Volksbank Lörrach. Sie sammelte erste Berufserfahrungen in der zentralen Geldstelle in der Hauptstelle in Lörrach und erlernte das Führen von DM- und Sortenkassen.

Sie wechselte danach als Servicemitarbeiterin in die Filialen in Weil am Rhein und ist seit vielen Jahren festes Teammitglied der Filiale Friedlingen, wo sie eine geschätzte Ansprechpartnerin sei, so die Mitteilung.