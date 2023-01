Lörrach. Anita Revolon geht nach 44 Jahren in den Ruhestand. Sie erhielt beim Amtsgericht Lörrach 1979 ihren ersten Arbeitsvertrag. Beim Amtsgericht Lörrach war sie knapp ein Jahr auf der Strafabteilung im Protokolldienst und auf dem Vormundschaftsgericht eingesetzt. Dann wechselte sie in das Zivilrecht und blieb diesem ein Berufsleben lang treu verbunden, so eine Pressemitteilung des Amtsgerichts.