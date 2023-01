Lörrach 600 Schäden online gemeldet

„Der Schadensmelder auf der städtischen Webseite wird bisher von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen“, zieht Jens Fondy-Langela, Gesamtleitung der Eigenbetriebe Werkhof Lörrach, Stadtgrün und Friedhöfe Lörrach, eine positive Zwischenbilanz. „Wir sind für die Hinweise aus der Bevölkerung sehr dankbar und können die meisten Fälle in kurzer Zeit beheben.“

Möglichst zeitnah

Je nach Umfang des Schadens und Zeit der Meldung erfolgt die Beseitigung laut Verwaltung in der Regel innerhalb weniger Stunden beziehungsweise am gleichen Tag. Für Schäden, bei denen Ersatzteile bestellt werden müssen, erfolge am gleichen Tag die Beseitigung oder Sicherung des beschädigten Elements und die Absperrung des Orts. Konkret könne dies zum Beispiel bei beschädigten Ampeln oder Straßenlaternen der Fall sein.

Der Schadensmelder ist von jeder Seite der Lörracher Webseite direkt erreichbar über ein Symbol in Form von zwei Sprechblasen oder direkt über www.loerrach.de/schadensmelder. Es können bis zu zwei Bilder von Schäden angehängt werden, was aber nicht verpflichtend ist. Der Standort wird entweder automatisch über die GPS-Funktion des Smartphones ermittelt oder kann manuell eingegeben werden. Zuletzt können die Art des Schadens aus einer Liste ausgewählt sowie zusätzliche Informationen angegeben werden. Die Meldung kann sowohl anonym erfolgen, als auch mit persönlichen Kontaktdaten.

Scherbentelefon weniger genutzt

Mit der Einführung des Schadensmelders ist die Nutzung des Scherbentelefons stark zurückgegangen. „Hierzu liegt keine detaillierte Statistik vor, die Zahlen dürften aber für das Jahr 2022 im mittleren zweistelligen Bereich liegen“, heißt es von Seiten der Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung.

Der Schadensmelder wurde erst vor knapp zwei Jahren eingerichtet, das Scherbentelefon ist seit dem 1. Februar 2013 unter der Telefonnummer 07621/415400 erreichbar. Die Telefonate werden von einem Anrufbeantworter aufgezeichnet und der Eigenbetrieb Werkhof kümmert sich schnellstmöglich um die Säuberung der gemeldeten Stellen, heißt es in der Eigendarstellung.