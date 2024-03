Lörrach: Abschied von Iris Karkowsky

Die frühen Jahre

1933 wurde sie in Bad Brambach im Vogtland geboren. Iris Karkowsky begann schon als Kind mit dem Tanzen. Nach dem Krieg begann sie eine Ballettausbildung an der Berliner Tanzakademie. Mit 17 Jahren bekam sie ein Engagement an der Staatsoper unter den Linden in Ost-Berlin.

Am Deutschen Theater

Ein Jahr später zog sie als Solotänzerin nach München ans Deutsche Theater. Das Haus war gerade nach der Kriegszerstörung wiedereröffnet worden und widmete sich schwerpunktmäßig dem Varieté. In diese Zeit fiel die Mitwirkung an dem Operettenfilm „Maske in Blau“ mit Marika Rökk.