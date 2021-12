Lörrach Änderungen im Stadtbusverkehr kommen

Die neue Linie 17 fährt halbstündlich vom Salzert über Stetten Hauptstraße (Nahversorger), Stetten Bahnhof/Zeppelinstraße (Anschluss an Regio-S-Bahn), Gewerbegebiet (Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten) bis in die Lörracher Innenstadt. Dort wechselt die Linienbezeichnung des Busses von 17 auf 8, dieser fährt weiter nach Obertüllingen.

In der Gegenrichtung kommt das Fahrzeug als Linie 8 aus Obertüllingen und wechselt die Linienbezeichnung in der Innenstadt am Senser Platz von 8 auf 17. Von der Innenstadt fährt die Linie 17 weiter über das Gewerbegebiet und Stetten Bahnhof zurück auf den Salzert. Die Fahrzeiten der Linie 17 wurden an die Fahrzeiten der Regio-S-Bahn Linie 6 am Bahnhof Stetten angepasst. Von der neuen Haltestelle Tullastraße besteht eine direkte Verbindung auf den Salzert.

Linie 8 – Obertüllingen – Innenstadt

Die Linie 8 verkehrt weiterhin halbstündlich von Obertüllingen aus in die Innenstadt, dort wechselt der Bus die Linienbezeichnung zur 17 und verkehrt weiter auf den Salzert. In der Gegenrichtung kommt die Linie 17 vom Salzert und wechselt in der Innenstadt die Linienbezeichnung auf 8 und fährt weiter über den ZOB und das Wölblinquartier nach Obertüllingen.

Das Anrufsammeltaxi (AST) verkehrt wie bisher über das Wölblinquartier. Die Abfahrtszeit an der Haltestelle Obertüllingen Parkplatz verschiebt sich von Minute 20/43 auf Minute 03/33 und stellt somit einen leicht zu merkenden 30-Minuten-Takt dar.

Ortsbus Stetten

Zum Fahrplanwechsel entfällt die alte Linie und es wird ein Ortsbus Stetten als neue Linie 9 eingeführt. Mittelfristig soll hierzu ein emissionsarmer Bus eingesetzt werden.

Die Linienführung geht vom Struve-Platz aus via Waldorfschule und Neumatt zum Bahnhof Stetten. Von dort geht es weiter zu einer kurzen Innenstadtrunde (Museum – Alter Markt – Burghof – Museum) und dann über die Schillerstraße und das Gewerbegebiet (nur Rückweg), Bahnhof Stetten und Neumatt zurück zum Struve-Platz.

In der Neumatt soll der Ortsbus versetzt zur Linie 6 verkehren, so dass es dort einen 15-Minuten-Takt zwischen Neumatt und der Innenstadt gibt. Die bisherigen Haltestellen der Linie 9 Weiler Straße und Ob der Gass wurden an die neue Linienführung mit Zweirichtungsbetrieb angepasst.

Sämtliche Fahrpläne sind im neuen RVL-Regiofahrplan 2022 enthalten. Dieser ist bei den Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen und in den Rathäusern im Landkreis erhältlich. Alle Fahrpläne sind außerdem auch unter www.rvl-online.de verfügbar.