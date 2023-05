Weitere Termine

Was es mit dem „Stadtmachen“ auf sich hat, welche inhaltlichen und gestalterischen Rahmenbedingungen zu beachten sind und wie die Untere Wallbrunnstraße in Zukunft aussehen könnte, wird im Rahmen eines Workshop am 25. Mai erarbeitet. Am 26. und 27. Mai findet ein offenes Programm statt, zu dem die Bürger wie auch Vereine und Initiativen zur Beteiligung eingeladen sind.