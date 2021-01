Lörrach Alarm – fast im Stundentakt

Um 15.39 Uhr wurde der Brand einer Hochspannungsanlage in Brombach gemeldet (wir berichteten bereits ausführlich). Beim Eintreffen auf dem ehemaligen Werksgelände der Lauffenmühle wurde in einem Gebäudekomplex Rauchentwicklung festgestellt. Nach Erkundung eines ersten Angriffstrupps unter schwerem Atemschutz konnte der brennende Elektro-Verteiler im Gebäude aufgefunden werden, und erste Löschmaßnahmen mittels CO 2-zur Eindämmung der Ausbreitung wurden eingeleitet.

Das komplette Werksgelände wurde durch den Energiedienst stromlos geschaltet, und der Brand konnte abschließend gelöscht werden. Eine Hochspannungs-Trafostation, wie ursprünglich gemeldet, befand sich glücklicherweise nicht in dem Gebäude. Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurde die betroffene Halle mittels Überdruckbelüfter entraucht. Alle vier Abteilungen waren unter der Leitung des diensthabenden Einsatzleiters Klaus Betting mit zehn Fahrzeugen und 38 ausgerückten Einsatzkräften im Einsatz.

Aufgrund der Rauchentwicklung in der Anfangsphase des Einsatzes, des großen Objektes und der zunächst unklaren Ursache wurden laut Schepperle vorsorglich im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die hauptamtlichen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein hinzugezogen. Später stellte sich heraus, dass vermutlich ein technischer Defekt an einem Stromverteilerkasten die Ursache war.

Als Vertreter der Stadt Lörrach verschafften sich der Fachbereichsleiter Straßen/Verkehr/Sicherheit, Klaus Dullisch sowie Martin Burkhardt vom Gebäudemanagement, ein Bild der Lage.