Lörrach Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule öffnet die Türen

Kontakte geknüpft

Seitens der Schüler gab es ausschließlich positives Feedback, heißt es. In den folgenden Tagen wird der Markt der Möglichkeiten in den Lerngruppen nachgearbeitet. „Viele Schüler haben aber den Markt genutzt, um erste Kontakte für anstehende Praktika und eventuelle spätere Ausbildungen zu knüpfen“, so Schulleiter David Weber in der Mitteilung.