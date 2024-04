Lörrach: Alemannische Prosa

Kathrin Ruesch ist im Markgräflerland aufgewachsen, hat den Schwarzwald gegen die Pyrenäen eingetauscht und schreibt über alles, was ihr in die Quere kommt. Feinsinnig und spielerisch beweise sie immer wieder, dass alemannische Mundart kein verstaubtes Relikt, sondern eine lebendige Sprache voller Klänge und Bilder ist. Beim Gerhard-Jung-Wettbewerb in Zell erhielt sie für ihre Lyrik und Prosa mehrfach erste und zweite Preise.

Heidi Zöllner ist in Murg und Zell aufgewachsen und von Beruf Steuerfachwirtin. Im Ehrenamt ist sie tätig als eine der drei geschäftsführenden Vorstände der Muettersproch-Gsellschaft Freiburg und Gruppenleiterin der Regionalgruppe Wiesental. Sie ist Koordinatorin von „Mundart in der Schule“, Vorstandsmitglied des Dachverbands der Dialekte in Baden-Württemberg, Beisitzerin im Hebelbund Lörrach, Mitglied der Trachtengruppe Zell und Fasnächtlerin. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, zuletzt 2022 die Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg und 2023 die Hebelplakette ihrer Heimatgemeinde Hausen.