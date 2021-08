Lörrach Als die Preußen siegten

Es gab aber auch Kritiker: In Baden wollten viele in der Zeit des Kaiserreichs nicht nur an den preußischen Sieg in Sedan, sondern auch an Schlachten erinnern, bei denen badische Truppen gekämpft hatten. Noch kritischer sah die Bevölkerung im Elsass entsprechende Feiern, denn eine Folge war die deutsche Annexion von Elsass-Lothringen. Die Weimarer Republik führte keine offiziellen Sedanfeiern mehr durch, aber konservative Veteranenverbände hielten an großen Feierlichkeiten fest. Auch im Dritten Reich spielte der Tag wieder eine große Rolle in der NS-Propaganda, während die Erinnerung daran in der deutschen Bevölkerung nach 1945 immer mehr zurückging und heute weitgehend verloren gegangen ist.

Den historischen Hintergrund beleuchtet derzeit im Dreiländermuseum die Ausstellung „1870/71 – Nachbarn im Krieg“ in deutscher und französischer Sprache. Sie thematisiert mit historischen Originalen die damaligen Ereignisse und die Erinnerung daran im Dreiländereck.

Der Krieg hatte weitreichende, bis heute fortwirkende Folgen am Oberrhein: Es entstand der deutsche Nationalstaat, und Frankreich wurde nach dem Rücktritt von Kaiser Napoleon III. zur Republik. Die Ausstellung ist noch das ganze Jahr über geöffnet, eine nächste Führung bietet Kurator Dr. Peter Kunze am 12. September. Weitere Informationen unter www.dreilaendermuseum.eu