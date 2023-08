Lörrach Als VHS-Leiter angekommen

Thematisch gebe es aber durchaus verschiedene Schwerpunkte. So werden die Integrationskurse, die in Weil am Rhein von der VHS angeboten werden, in Lörrach durch private Anbieter organisiert. Weiterer Unterschied: Im Gegensatz zu Weil am Rhein kann Leischner mit Harald Erbacher auf einen Stellvertreter setzen, der hauptamtlicher pädagogischer Mitarbeiter und zugleich Leiter des Fachbereichsteams Gesundheitsbildung ist. Hinzu kommt der Bereich Kultur und Gestalten, in dem die Kaltenbach-Stiftung als Fachbereichsteam agiert. So kann sich Leischner auf den Fachbereich Politik, Gesellschaft und Umwelt sowie Sprachen sowie Arbeit, Beruf, EDV konzentrieren.

Gute Vorarbeit hat ihm den Wechsel leicht gemacht

Der Wechsel nach Lörrach sei ihm auch durch die „großartige Arbeit“ seines Vorgängers Axel Rulf leicht gemacht worden, der die VHS Lörrach drei Jahrzehnte lang geprägt hat. „Ich habe keine Baustelle betreten, sondern ein von Axel Rulf bestens geführtes Haus“, windet Leischner seinem Vorgänger ein Kränzlein. Im Team habe er sich sofort willkommen gefühlt und sei froh, auf die Expertise der teils langjährigen Mitarbeiter vertrauen zu können. Auch mit den Dozenten, die für ihn das Herzstück der VHS sind, gibt es einen regen Austausch. So stand ein Treffen der Gesundheitsdozenten an, für den Herbst ist ein Treffen aller Dozenten geplant. „Wir sind alle ein großes Team“, sagt Leischner.