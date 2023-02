Lörrach Alter Marktplatz im Zeichen von Gelb und Blau

Gelb und Blau: Die Farben der ukrainischen Flagge waren am Samstag auf dem Alten Marktplatz in Lörrach allgegenwärtig. Die Ukrainerin Daria Bryzgalova, die seit neun Jahren in Deutschland lebt, aber den Kontakt zu Bekannten und Verwandten in ihrer Heimat stets gehalten hat, hatte zu einer Kundgebung eingeladen. Die 30-Jährige wolle damit auch gegen die zwischenzeitliche Ohnmacht vorgehen, die sie angesichts des russischen Angriffskriegs empfindet. Das sagte sie vorab im Gespräch mit unserer Zeitung (wir berichteten am Samstag).