Lörrach Am Zunftabend muss alles stimmen

Perücken für die Akteure

An der Wand stehen auf einem Regal etwa 20 verschiedene Perücken. Die Markgräfler Hörnerkappe ist ebenfalls für den Auftritt der Marktwiiber gerichtet. Für diesen Auftritt finden sich im Gang vor dem Raum zwei „Schürgiwägeli“ voll bepackt mit Gemüse. Und noch etwas steht auf dem Schminktisch: Schokolade, Kekse, Kuchen, Gummibärchen und andere Leckereien haben Fazis und Benz mitgebracht. „Die Männer brauchen das“, sagt Fazis. Das sei gut für die Nerven. Alles ist genau organisiert. An der Seite des Schranks hängen Bilder, auf denen jeder Zunftmeister mit der Person zu sehen ist, die er auf der Bühne darstellt. Dann kommt einer nach dem anderen, um sich bühnenreif schminken zu lassen. Zuerst wird eine Grundierung aufgetragen, die Augen werden mit einem Kajalstift betont, mit einem Lippenstift werden rote Wangen und rote Lippen gezaubert. „Bist Du noch nicht fertig?“ oder „Mach ihn nicht zu jugendlich, wenn er zu jung aussieht, muss er wieder arbeiten gehen“, die Zunftmeister spötteln gegenseitig. Es herrscht eine gelöste, heitere und erwartungsvolle Stimmung in dem kleinen Raum.