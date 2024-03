Lörrach: Andachtsmusik trifft Jazzmeditation im Burghof

Wie das funktioniert, hörte das nicht gerade zahlreiche Publikum am Donnerstag mit den sehr persönlichen Einwürfen der in Berlin lebenden Jazzpianistin Julia Hülsmann, die ihre Stimme am Klavier nach jeder einzelnen Folge der langsamen Instrumentalsätze von Haydns Passionsmusik „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ erhebt.

Unsichtbare Trennlinien

Haydn hatte seinerzeit die Aufgabe, sieben Adagios, wovon jedes gegen zehn Minuten dauern sollte, aufeinander folgen zu lassen, ohne den Zuhörer zu ermüden“ - keine leichte Sache, auch nicht für die Interpreten. Schon die Komposition an sich ist ja ein Sonderfall und da kann man den Jazz in seiner Modernität als starken Kontrast zu Haydns klassischer Musik durchaus akzeptieren. Zumal es kein „Play Haydn“ wurde, gottlob nicht, es also keinen verjazzten Haydn à la Bach/Loussier gab.