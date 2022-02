Lörrach Anhaltende Unzufriedenheit mit Busverkehr

Aktuell sind die Anzeigen vorgesehen für den ZOB Lörrach, den Bahnhof Brombach/Hauingen, den Stettener Bahnhof (Richtung Norden) sowie die Haltestellen Am Alten Markt und am Senigallia-Platz. Christiane Cyperrek (SPD) sieht darüber hinaus auch Bedarf für den Bereich Krankenhaus und Weinbrennerstraße. Begrünte, mit Solartechnik und W-Lan ausgestattete Fahrgastunterstände sollten ihrem Wunsch nach überall in Lörrach angestrebt werden.

Persönliche Beobachtungen wurden ebenso zum Besten gegeben. Alfred Kirchner (CDU) störte sich an der schwarzen Lackierung mit zugeklebten Fenstern des Ortsbusses („sieht aus wie ein Leichenwagen“), seine Fraktionskollegin Petra Höfler blickt auf „immer leere Ortsbusse“.

Sabine Schuhmacher, nach eigener Betonung die einzige Stadträtin vom Salzert, will besonders diesen Ortsteil stärker an das Bus-Netz anbinden lassen. Eine entsprechende ÖPNV-Demo soll am Samstag stattfinden (siehe nebenstehender Bericht)

Lörrach. Unter dem Titel „ÖPNV für alle in Lörrach“ findet am Samstag, 19. Februar, ab 13 Uhr eine Kundgebung auf dem Alten Markt statt. „Wir brauchen einen erheblichen Ausbau des ÖPNV im Landkreis Lörrach und der Region“, fordern die Organisatoren, Lörrachs Linke-Stadträtin Sabine Schumacher sowie Rheinfeldens Gemeinderat Rüdiger Lorenz (Soziales Rheinfelden). Sie setzen auf eine Mobilitätswende. „Ein guter ÖPNV ist Voraussetzung für soziale, kulturelle, wirtschaftliche und politische Teilhabe bei gleichzeitigem Schutz von Umwelt und Klima“, heißt es.

Konkret gefordert werden eine bessere Anbindung des Stadtteils Salzert, eine leicht verständliche Taktung und Fahrpläne für Fahrgäste und Fahrpersonal sowie Abfahrtszeiten, auf die jeder Bürger sich verlassen kann. Auch die Angestellten müssten entlastet werden. „Lohndumping und das Überhäufen mit tätigkeits- fremden Aufgaben müssen aufhören“, so die Forderung der Organisatoren.