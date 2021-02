Lörrach Anmeldung: Infos für HTG digital abrufbar

Am Donnerstag, 25. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr gibt es zudem einen digitalen Infoabend. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail an htg@ loerrach.de erforderlich.

Die Anmeldungen für die neuen 5. Klassen werden dieses Jahr wie folgt durchgeführt: Der Anmeldezeitraum ist vom 8. bis 11. März. Ab dem 22. Februar sind die Anmeldeunterlagen über die Homepage erhältlich. In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit, dass diese an die Eltern ausgedruckt zugesandt werden. Die ausgefüllten Anmeldeunterlagen müssen bis spätestens Donnerstag, 11. März, 13 Uhr, beim Sekretariat des HTG vorliegen. Sie können per Post geschickt (rechtzeitig absenden) oder direkt in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Der Anmeldung sind beizufügen: Blatt Nr. 3 und 4 der Grundschulempfehlung im Original sowie zwei Passfotos. Die Eltern werden gebeten, nicht persönlich ins Sekretariat zu kommen.