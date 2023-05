Lörrach Anmut und Akrobatik: Sehr gut besuchter „Tag des Pferdes“

Zunächst wurden Pferde- und Ponyrassen mit informativen Beiträgen vorgestellt. Am Nachmittag ging es dann „märchenhaft“ zu. Auch abseits des Reitsports wurde jede Menge Spaß und Unterhaltung für die Besucher angeboten. Selbstredend gehörte auch das Ponyreiten zum „Tag des Pferdes“.

Zahlreiche Akteure

Sehr schön waren die Choreographien, mit denen die Akteure die einzelnen Märchen „rund um das Pferd“ präsentierten: In der „Schneekönigin“ wurde eine Schulpferdequadrille gezeigt. Es folgte die Fördergruppe Volti mit „Aschenputtel“. In den Märchenwald entführte Marlene Ritter mit ihrem Team. Die Turniergruppe Volti war mit „Der Wolf und die sieben Geisslein“ auf dem Reitplatz. Wild ging es zu im „Märchenhaften Wilden Westen“, bei dem Hannes Bolz sein Können zeigte. Tüchtig laufen mussten die Volti Kids mit ihren Steckenpferden – die Auszubildenden Leonie Kolbig und Lillian Walter waren für diesen Auftritt verantwortlich. Mit viel akrobatischem Können präsentierten sich die sieben Zwerge in „Schneewittchen“.