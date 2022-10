Lörrach Astrid Lindgren wäre wohl ein Fan

Das Lesen im Fokus

„Wir verstehen uns als Schule, die sich stark in der Leseerziehung engagiert“, beschreibt Rektor Winzer das Profil. Intensiv gepflegt wird die Kooperation mit der öffentlichen Bücherei im Rathaus, die regelmäßig von Schulgruppen besucht wird. An der Schule selbst finden Vorlesewochen großen Anklang.

Außerschulische Partner sind das Schülerforschungszentrum Phaenovum in Lörrach sowie die Stiftung von Udo und Johanna Kunz, die ihre Hauinger Räume an der Brückenstraße für die Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung stellt.

Ein Lese-Club, eine Schach-AG und diverse Musikangebote runden das Portfolio der Schule ab. In Kooperation mit der Musikschule werden unter anderem das Mitsingen in einem Chor sowie Flöten- und Gitarren-Unterricht angeboten.

Technik schreitet voran

„Es läuft sehr gut“, freut sich Winzer über die technische Ausstattung. Die Digitalisierung, von der auch die Kommunikation mit den Eltern profitiere, schreite voran. Die eigene Homepage habe man aktualisiert und modernisiert. Letztlich gebührten der Stadt sowie dem Gemeinde- und Ortschaftsrat großes Lob für die Bereitschaft, zur Sicherheit der Kinder unter einem hohen finanziellen Aufwand neue Flucht- beziehungsweise Rettungswege an Alt- und Neubau zu installieren (wir berichteten).

Förderverein bringt sich ein

Gut in die Arbeit der Schule bringt sich der Förderverein mit seiner neuen Vorsitzenden Juliane Priem ein. Die Förderer sorgten dafür, dass Dritt- und Viertklässler an einem großen Schülerkonzert in Freiburg teilnehmen konnten. In Hauingen selbst wurde ein Figurentheater auf die Beine gestellt, und es gibt immer wieder Buchspenden.

An der künstlerischen Gestaltung des Bauzauns am Zentralklinikum beteiligen sich die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule ebenfalls und werden auch wieder Adventsfenster gestalten. Ortschaftsrat Gerd Turowski lud dazu ein, sich an der Baumpflanzaktion des CDU-Ortsvereins zu beteiligen.