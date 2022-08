Lörrach Auch Leben ermöglichen

Ausverkauft war das „Diner en blanc“ im Villa-Aichele-Restaurant am Sonntagnachmittag. Die Idee, zu einem festlichen Essen, ganz in weiß gekleidet einzuladen, hat sich weltweit etabliert. Das Besondere: Am Sonntag gingen die Erlöse an Kriegsopfer in der Ukraine und Hilfsbedürftige in Afrika.