Am Sonntag, 16. Mai, findet um 14 Uhr die Premiere des 90-minütigen Theaterstücks „Kinder auf der Suche nach Odysseus“ per Live-Stream statt, eine weitere Aufführung startet um 18 Uhr (Altersempfehlung: ab acht Jahren).

In den vergangenen Wochen erarbeitete Tempus fugit in Kleingruppen und mit Hygienekonzept das Theaterstück, das sich nun doch zum Großprojekt mit über 80 Beteiligten entwickelt hat. In der Produktion handelt es sich um eine Bühnenadaption nach Homers „Odyssee“. Regie führte Karin Maßen in Zusammenarbeit mit Abélia Nordmann (Musikregie). Neben dem Spielzeitteam von Tempus fugit und den professionellen Schauspielern und Musikern sind auf digitalem Wege Grundschüler sowie Kinder, die in den Osterferien an der „Kreativwerkstatt“ bei Tempus fugit teilgenommen haben, zu sehen.