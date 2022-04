Lörrach Aufbruch im Kultur-Loft

Maria Just betreibt in Brombach ein Studio für Business- und Familienfotografie. Ihre größte Leidenschaft seien die Neugeborenen-Shootings, erzählte die professionelle Fotografin. In bis zu dreistündigen Sitzungen mit den Eltern setzt sie die Kleinen mit Accessoires wie Blumen, Tüchern, Hängematte aufwändig in Szene. In der Ausstellung ist eine Auswahl ihrer Babyfotos in großformatigen Farbabzügen zu sehen.

Brigitte Scheib aus Steinen entdeckte die Malerei in einer Lebenskrise für sich. Blau, Gelb, Feuerrot – in locker hingeworfenen Kompositionen mit mutigen oder auch dezenten Farbspielen lebt sie nun ihre Freude an der Malerei aus.

Auch Daniela Hafner aus Inzlingen und Adrian Schreck aus Schopfheim arbeiten abstrakt. Daniela Hafner zeigt Bilder mit strukturierter Oberfläche, die ihre Wirkung durch mal üppig aufgetragene, mal nur hingepuderte Gold- und Silbertöne entfalten. Adrian Schrecks Bilder sind geprägt von feinen Tropfen und fließenden Farben.

Zu sehen sind außerdem Gipsskulpturen, zum Beispiel Frauen oder Engelsfiguren, von Renate Schöpflin, und Skulpturen aus Holzfundstücken von Helmut Hruschka, die dauerhaft im Loft stehen.

Weitere Informationen: Ausstellung „Kunst im Loft“, Schopfheimer Straße 25/4, Lörrach-Brombach. bis Juni, Sonntag, 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. 0175/1294064 www.kunst-im-loft.com