Lörrach: Aufwertung der Innenstadt geht voran

Baustelle wandert weiter

Nachdem die Leitungs- und Straßenarbeiten in der Palmstraße abgeschlossen sind, wandert die Baustelle in die Turmstraße und Am Hebelpark. Dazu wird von Anfang an das Baufeld für den Straßenverkehr gesperrt. Auch dort werden die Trinkwasserleitungen, Kanalisation sowie Leitungen für Gas, Fernwärme und Glasfaser modernisiert. Im Anschluss soll auch in diesen beiden Straßen die Neugestaltung mit dem neuen Pflasterdesign und dem barrierefreien Ausbau, wie sie schon in der Palmstraße vom Senigalliaplatz sichtbar ist, umgesetzt werden, so die Stadt in einer Mitteilung.

„Mit dem Start des nächsten Bauabschnitts in der Turmstraße und Am Hebelpark haben wir schon weit mehr als die Hälfte der Umgestaltung geschafft“, so Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić.