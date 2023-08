Lörrach Aus alt mach neu

In der ehemaligen Rentnerbeiz der Gartenfreunde Lerchengrund hat die Nähwerkstatt eine neue Heimat gefunden. Hier stehen verschiedene Nähmaschinen auf Tischen, türmen sich Nähgarnrollen, Reißverschlüsse, Schräg- und Schürzenbänder sowie Knöpfe aller Art. Es gibt auch jede Menge Stoffe, die in Kisten verpackt in einem Nebenraum untergebracht sind.