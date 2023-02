Lörrach Ausklang der Buurefasnacht Hauingen

Hauinger Höhepunkte

Auftakt an Dreikönig, Zunftabende, Adrüllede, Buure-Ball des Musikvereins und der Brauchtumsumzug am Fasnachtssonntag waren Höhepunkte. Erster Zunftmeister Dirk Bender und Zeremonienmeister Ralf Renckly waren voll des Lobes für ihre tüchtigen Mitstreiter. Sie dankten für gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen und gaben den Schlüssel fürs Rathaus bereitwillig an „Burgi“ Günter Schlecht zurück. Der wiederum würdigte die Narren als engagierte Dorfbewohner mit ausgeprägtem Wir-Gefühl und Sinn für kernigen Humor.

Gedankt wurde der Freiwilligen Feuerwehr mit ihrem Abteilungskommandanten Andreas Leonhardt, dem DRK-Ortsverein Lörrach & Ortsteile, der Polizei und weiteren Helfern für ein erfolgreich umgesetztes Sicherheitskonzept.