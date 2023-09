Lörrach Ausstellung zur Revolution von 1848/49 setzt auf interaktives Konzept

Die Gestaltung

Aurea Hardt, die die Federführung bei der Ausstellungsgestaltung innehatte, erklärte den Aufbau der Schau, die in drei Abschnitte unterteilt ist: Ein in Rot gehaltener Bereich informiert über die Hintergründe der revolutionären Bewegungen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Im von Gelbtönen dominierten Teil werden der Ablauf der Revolution in Baden nacherzählt, die Rolle der Frauen beleuchtet und die Revolutionäre mit ihren Beweggründen in den Mittelpunkt gerückt. Und ein in Blau gestalteter Gang fragt nach den Langzeitwirkungen der Revolution und den Bezügen zur Gegenwart. Ein Blick auf eine Weltkarte zeigt dort, wie sehr die Freiheit heute vielerorts unterdrückt wird.

Demokratie unter Druck

Museumsleiter Merk möchte die Ausstellung und das Begleitprogramm nutzen, um zu einem „sorgsamen Umgang mit dem Thema“ beizutragen und „Lörrach als nationalen Ort der Demokratiegeschichte“ deutlich zu machen. Die Lerchenstadt sei eine von wenigen Städten, die sich traue, das Thema zu bespielen.

Oberbürgermeister Jörg Lutz wies in seiner Rede darauf hin, dass Demokratie und Freiheit in schwierigen Zeiten, in denen sich Menschen nach einfachen Antworten sehnten, keine Selbstverständlichkeit seien. Daher sei es umso wichtiger, den Wert der Freiheit zu erkennen. Die Ausstellung lade dazu ein, sich zu fragen: „Was ist meine Rolle, wie kann ich mich aktiv einbringen?“

Zum Abschluss der Eröffnungsveranstaltung in der Stadtkirche stimmte Anita Morasch am Akkordeon „Die Gedanken sind frei“ an, und das Publikum sang mit.