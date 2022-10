Lörrach Austausch ist wichtig

Den Auftakt des gemeinsamen Programms mit den Delegationen der Kommissionssitzung bildete ein Treffen aller Akteure mit Erfahrungsberichten zum europaweiten Erasmus-Austausch von Schülern sowie Berufseinsteigern. Der Lörracher Delegation gehörten an: Oberbürgermeister Jörg Lutz, Susanne Daniel, Christine Ableidinger-Günther und Sebastian Feichtmair von Lörrach International sowie die Städtepartnerschaftsbeauftragte Sonja Raupp.

Am Folgetag lud der neu gewählte Bürgermeister von Sens, Paul-Antoine de Carville, die internationalen Gäste ins Senser Rathaus ein. De Carville betonte die Wichtigkeit des Austauschs und gegenseitiger Besuche, um die europäische Idee für die Bürger erlebbar zu machen.

„Kontakte zwischen den Städten und ihren Bewohnern sind der Garant für Frieden in Europa. Dieser Beitrag zur Völkerverständigung und zur europäischen Entwicklung mit ihren Werten Frieden, Freiheit und Demokratie ist aktueller denn je“, schloss sich Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz an. „Lassen wir uns also immer wieder begeistern von der Idee Europas und der Freundschaft zwischen unseren Städten.“

Die Senser präsentierten aktuelle Kommunalprojekte im Bereich Kultur und Sport. Sens wird 2024 im Rahmen der Olympischen Spiele auch Sportstätten für das Training der Athleten bereitstellen, die Stadt trägt das französische Siegel „aktive und sportliche Stadt“, 65 Sportvereine bereichern das Stadtleben. Zahlreiche kostenfreie Schnupper-Sportkurse boten von Mai bis September Möglichkeiten, neue Sportarten kennenzulernen. Daher bot Sens an, die Internationalen Jugendspiele der Partnerstädte in 2024 auszutragen. 2023 sollen die Spiele in Senigallia stattfinden.

Die Städtepartnerschaftsvereine Sens Jumelage International, Lörrach International und Chester International Links Association präsentierten laufende Projekte und Ideen für das kommende Jahr. Nachdem während Corona keine persönlichen Treffen stattfanden, sollen die Aktivitäten und gegenseitigen Besuche 2023 wieder verstärkt werden, das Vorgehen und die Ideen zu den geplanten Veranstaltungen wurden abgestimmt. In Planung sind Veranstaltungen und Begegnungen sowie mehrere Schulaustausche.

Neben den Planungsgesprächen bot das Wochenende Raum für Begegnung und Austausch der internationalen Gäste bei Stadtrallye, Weinprobe und Spaziergängen durch die Senser Altstadt sowie eine exklusive Besichtigung des Turms und Dachstuhls der ersten gotischen Kathedrale St. Etienne und des Museums.

Interessierte sind willkommen, unverbindlich an den Treffen von Lörrach International teilzunehmen. Termine: Freitag, 28. Oktober und Freitag, 9. Dezember, jeweils 17 Uhr in der VHS Lörrach