Lörrach-Brombach. Eine 48-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Römerstraße ihr Auto geparkt und vergessen, die Handbremse anzuziehen. Das Auto machte sich selbstständig und rollte in eine Sicherheitsscheibe einer Bankfiliale. Während der Schaden am Fahrzeug laut Polizei mit etwa 500 Euro eher gering ist, dürfte der Schaden an der Scheibe bei mehreren tausend Euro liegen. ­