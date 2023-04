Lörrach Autolärm soll die Bürger in den Ortsteilen weniger belasten

Die Ortschaftsräte Alfred Kirchner (CDU) und Christa Rufer (SPD) hießen die geplanten Tempolimits in Haagen gut. Rufer lobte, dass Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt in Zukunft kein „Stückwerk“ mehr sei, das Autofahrer verwirre. Auch die Wege der Kinder zur Schlossbergschule würden sicherer.

Genauso wie die Bürger bei der Offenlage, mahnten Rufer und Ortsvorsteher Horst Simon, dass die Stadt in den neuen Tempo-30-Straßen Geschwindigkeitskontrollen durchführt. Simon war zufrieden mit dem Lärmaktionsplan: „Das wird uns eine Menge Lärm und Ärger ersparen.“

In Hauingen

Der Ortschaftsrat Hauingen verknüpft mit dem Lärmaktionsplan die Hoffnung auf zeitnahe Einführung von „Tempo 30“ auf der Unterdorf- und der Steinenstraße – „möglichst noch im Sommer“, erklärte Ortsvorsteher Günter Schlecht. Mit Ausnahme von Ralf Matje (FW), der „Tempo 50“ beibehalten möchte, stimmte das Gremium in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag der Verwaltungsvorlage zu.

In der jetzt erarbeiteten dritten Stufe umfasst der Lärmaktionsplan die Hauptverkehrsstraßen im Stadtgebiet, ebenso Autobahnen, Bundes- und Landstraßen mit mehr als 8200 Kraftfahrzeugen pro Tag. Ab diesen Schwellenwerten geht der Gesetzgeber von Lärmbelastungen für Anwohner aus. Die Landesstraße 138 (Hauingen-Steinen) gehört dazu. Kommunalpolitiker fordern deshalb seit langem ein Tempolimit auf der rund zwei Kilometer langen Strecke.

Bei einer angestrebten zeitlich durchgängigen Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf dem Straßenzug Hauinger-, Unterdorf-, Steinenstraße wird eine Minderung der Geräuschemissionen um 2,4 Dezibel erreicht. Dementsprechend sinken laut Untersuchungen auch die Lärmbelastungen an den angrenzenden Gebäuden merklich um 2,4 Dezibel. Die Fahrtzeitverlängerung für den gesamten Streckenabschnitt wird mit 94 Sekunden angegeben.

Der Radverkehr zwischen Haagen und Hauingen müsse mangels alternativer Routen die Straße nutzen. Im Kurvenverlauf im Bereich Gartenweg kommt es immer wieder zu Gefährdungen für Radler. Eine Verlagerung des Autoverkehrs auf die Bundesstraße 317 sei gewünscht, hieß es am Ratstisch.

Grundsätzlich habe das Verkehrsaufkommen in Hauingen immer mehr zugenommen. Vor allem zu den Berufsverkehrszeiten seien die Rückstaus so lange, dass die Verkehrsteilnehmer auf die Ortsdurchfahrten Tumringen, Haagen-Hauingen und Brombach ausweichen, um die Fahrtzeit zu verkürzen. Damit werde in der gesamten Ortsdurchfahrt Haagen und Hauingen mehr Verkehrslärm erzeugt.

In Brombach

Die Fortschreibung des Lärmaktionsplanes betrifft Brombach nur bei einem Teilstück der Lörracher Straße. Auf dieser soll künftig die 30-Stundenkilometer-Beschränkung von der katholischen Kirche St. Josef bis zur Einmündung der Hellbergstraße verlängert werden. Auf dem Stück zwischen Hellbergstraße und dem Kreisverkehr bleibt es bei Tempo 50. „Der Lärmaktionsplan ist ein Bürokratiemonster. 250 Seiten Papier – und das alle drei Jahre“, wetterte Harald Eberlin. Man solle den Gemeinden mehr Freiheit geben, den Straßenverkehr zu gestalten.